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Warmtepompvergunning aangevraagd in Boekel
Vandaag om 13:59
Op Bovenstehuis 15 in Boekel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een warmtepomp. De aanvraag dateert van 26 juni en betreft activiteiten waarvoor een vergunning vereist is.
Op het adres Bovenstehuis 15 in Boekel is een aanvraag ingediend voor een vergunning om een warmtepomp te mogen plaatsen. Deze aanvraag is op 26 juni gedaan en heeft registratienummer 710788.
De aanvraag betreft activiteiten die niet zomaar uitgevoerd mogen worden en waarvoor toestemming nodig is. Er kan in deze fase nog geen bezwaar worden gemaakt; dat is pas mogelijk als de vergunning daadwerkelijk is verleend.
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