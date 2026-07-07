Vergunning aangevraagd voor woningbouw aan Irenestraat in Boekel

Op de Irenestraat in Boekel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning. Het verzoek is ingediend op 17 juni 2026 en betreft een activiteit waarvoor toestemming nodig is.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het bouwen van een woning op een perceel aan de Irenestraat in Boekel. Het registratienummer van de aanvraag is 709995. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas wanneer de vergunning officieel is verleend.

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