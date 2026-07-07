Verbouwing woning Weverstraat in Nistelrode aangevraagd

Op Weverstraat 7 in Nistelrode is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning. Het verzoek is op 18 juni ontvangen door de gemeente Bernheze.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De stukken zijn zes weken lang in te zien op het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

De openingstijden van het gemeentehuis zijn te vinden op de website van de gemeente Bernheze. In dit geval zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep.