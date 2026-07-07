Verbouwing woning Ophoviusstraat Heesch aangevraagd

Er is een aanvraag gedaan voor het verbouwen van een woning aan de Ophoviusstraat 7 in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft deze op 19 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de woning op het adres 5384JL, in Heesch. Wie de plannen wil bekijken, kan dat op afspraak doen in het gemeentehuis van Heesch. De stukken zijn daar zes weken beschikbaar tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze aanvraag.