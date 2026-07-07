Verbouwing woning voor mantelzorg in Heesch afgewezen

De gemeente Bernheze heeft een aanvraag voor verbouwing aan de Deken van der Cammenweg in Heesch afgewezen. Het ging om plannen om een woning geschikt te maken voor mantelzorg.

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Het besluit om de aanvraag buiten behandeling te stellen is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het verzoek betrof een woning op Deken van der Cammenweg 7 in Heesch. Het besluit is verzonden op 17 juni 2026.

Belanghebbenden kunnen de stukken nog zes weken inzien in het gemeentehuis in Heesch, mits zij hiervoor een afspraak maken. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website van de gemeente.