Deel Asterstraat in Heesch afgesloten voor buurfeest

Een deel van de Asterstraat in Heesch is op 26 en 27 september afgesloten voor verkeer vanwege een buurfeest.

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Burgemeester en wethouders hebben toestemming gegeven om de Asterstraat tussen de Jasmijnstraat en Pater van den Elzenstraat tijdelijk af te sluiten. Dit gebeurt van 26 september om negen uur ’s ochtends tot 27 september 2026 om drie uur ’s middags. De afsluiting geldt voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De afsluiting wordt aangegeven met verkeersborden. Het besluit is op 22 juni verzonden. Wie meer wil weten, kan de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.