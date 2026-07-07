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Inrit mag worden aangelegd in Heeswijk-Dinther

Vandaag om 13:59

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor een nieuwe inrit aan de Pater van den Elsenstraat in Heeswijk-Dinther.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de aanleg van een inrit is op 22 juni 2026 verzonden door het gemeentebestuur van Bernheze. Het gaat om een locatie aan de Pater van den Elsenstraat 1 in Heeswijk-Dinther.

De stukken zijn digitaal beschikbaar en kunnen ook op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente Bernheze.

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