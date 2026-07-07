Inrit mag worden aangelegd in Heeswijk-Dinther

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor een nieuwe inrit aan de Pater van den Elsenstraat in Heeswijk-Dinther.

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De vergunning voor de aanleg van een inrit is op 22 juni 2026 verzonden door het gemeentebestuur van Bernheze. Het gaat om een locatie aan de Pater van den Elsenstraat 1 in Heeswijk-Dinther.

De stukken zijn digitaal beschikbaar en kunnen ook op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente Bernheze.