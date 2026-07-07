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Son en Breugel: aanvraag voor bouw van twee vrijstaande woningen
Vandaag om 13:59
De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van twee vrijstaande woningen aan Houtens ongenummerd. De aanvraag werd ingediend op 25 juni.
Het gaat om een project genaamd Houtens II, waarbij twee vrijstaande huizen worden gebouwd. De locatie is Houtens ongenummerd, binnen de gemeente Son en Breugel.
De aanvraag is ingediend bij burgemeester en wethouders onder zaaknummer 08483763626. Het betreft een kennisgeving en de plannen liggen niet ter inzage. Bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de gemeente een beslissing heeft genomen.
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