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Opslag gevaarlijke stoffen aangevraagd in Son en Breugel

Vandaag om 13:59

Bedrijf Rhenus Warehousing Solutions heeft een vergunning aangevraagd voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen op Ekkersrijt 2066 in Son en Breugel.

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Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft op 5 mei een aanvraag ontvangen van Rhenus Warehousing Solutions Eindhoven. Het bedrijf wil gevaarlijke stoffen in verpakkingen opslaan op hun locatie aan Ekkersrijt 2066. De aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet.

De procedure heeft het zaaknummer Z-2026-008193 gekregen. Dit nummer moet worden vermeld bij verdere correspondentie over de vergunning. Het besluit over de aanvraag wordt later genomen.

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