Son en Breugel ontvangt aanvraag voor 35 nieuwe woningen

in Son en breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van 35 grondgebonden woningen op Houtens II. De aanvraag werd ingediend op 25 juni.

Gevonden voor jou

Het plan betreft het bouwen van 35 grondgebonden woningen op een locatie aan Houtens zonder huisnummer. De aanvraag is op 25 juni door het college van burgemeester en wethouders ontvangen en heeft zaaknummer 08483763594.

De aanvraag is op dit moment alleen een kennisgeving. De plannen liggen niet ter inzage en eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college een besluit heeft genomen.