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Melding houtbewerking bij Ekkersrijt in Son en Breugel
Vandaag om 13:59
Bertrams Montage heeft een melding gedaan voor houtbewerking op Ekkersrijt 1418 in Son en Breugel. De melding is op 11 juni 2026 ontvangen door de gemeente.
Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bertrams Montage wil starten met het mechanisch bewerken van hout, een milieubelastende activiteit.
Bij deze melding hoort geen vergunningaanvraag en er kan geen bezwaar worden gemaakt. Het zaaknummer voor deze melding is Z-2026-010385.
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