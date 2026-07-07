Uitbreiding woonhuis aangevraagd in Budel

Voor een woning aan de Burgemeester Van Houtstraat in Budel is een vergunning aangevraagd om het huis uit te breiden.

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De gemeente Cranendonck heeft op 30 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van de aanbouw van een woning aan de Burgemeester Van Houtstraat 73 in Budel.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 499798 en valt onder de categorie ‘Omgevingsplanactiviteit’. Het betreft een melding van ontvangst van de aanvraag, zonder dat de plannen openbaar zijn of dat hierop gereageerd kan worden.