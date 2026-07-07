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Vergunningsaanvraag voor dakkapellen in Maarheeze
Vandaag om 14:04
Op Stationsstraat 70 in Maarheeze is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dakkapellen.
De gemeente Cranendonck heeft op 2 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van dakkapellen op het adres Stationsstraat 70, 6026CW Maarheeze.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 500739 en valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op worden gereageerd.
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