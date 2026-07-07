Verlenging besluit omgevingsvergunning dakkapel in Budel

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een dakkapel aan de Burgemeester Van Houtstraat 36 in Budel.

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Op 30 juni 2026 heeft de gemeente Cranendonck besloten de termijn voor de aanvraag met dossiernummer 483315 te verlengen. De verlenging geldt voor maximaal zes weken en betreft het realiseren van een dakkapel.

De aanvraag is een zogenoemde omgevingsplanactiviteit en de verlenging is uitsluitend ter kennisgeving. Het besluit ligt niet ter inzage en er kan momenteel nog geen bezwaar tegen worden gemaakt.