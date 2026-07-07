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Tijdelijke opslag van grond gemeld in Budel

Vandaag om 14:04

In Budel heeft Bouwbedrijf van Gerven een melding gedaan voor tijdelijke opslag van grond op de Rubenslaan 1.

Gevonden voor jou

Bouwbedrijf van Gerven heeft op 25 juni een melding gedaan bij de gemeente Cranendonck. Het gaat om het opslaan van grond op de locatie Rubenslaan 1 in Budel. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een melding volgens het Bal is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-010881.

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