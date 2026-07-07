Aanvraag voor bijgebouw in Budel ingediend

Op de Dr. Ant. Mathijsenstraat in Budel is een aanvraag ingediend voor een bijgebouw. De gemeente Cranendonck heeft de aanvraag op 29 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over een bijgebouw op het adres Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 in Budel. Het betreft een omgevingsplanactiviteit en is geregistreerd onder nummer 499340.

De plannen zijn niet openbaar, en er kan geen formele reactie worden gegeven. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag.