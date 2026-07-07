Beslistermijn verlengd voor Hinthamerstraat 86A in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning op Hinthamerstraat 86A verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van diverse reclames. De nieuwe uiterste beslisdatum is vastgesteld op 14 augustus 2026.

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De aanvraag betreft het plaatsen van verschillende soorten handelsreclame op het adres Hinthamerstraat 86A. Deze activiteit valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De gemeente heeft besloten de besluitvorming met zes weken uit te stellen, waardoor de nieuwe deadline op 14 augustus valt.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder die hun e-mailadres hebben geregistreerd bij overheid.nl ontvangen voortaan wekelijks een e-mail met relevante berichten. Wie deze service nog niet gebruikt, kan zich aanmelden via de website overheid.nl.