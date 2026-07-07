Vergunning voor schuur in Den Bosch geweigerd

De gemeente Den Bosch heeft een aanvraag voor het bouwen van een schuur aan Zesde Slagen 12 afgewezen. Het besluit hierover is genomen op 2 juli 2026. Het gaat om een bouwactiviteit die niet past binnen het omgevingsplan.

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Het verzoek om een schuur te bouwen op het adres Zesde Slagen 12 in Den Bosch is door de gemeente niet goedgekeurd. De vergunningaanvraag werd beoordeeld en op 2 juli 2026 afgewezen omdat de bouwactiviteit niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan.

Het kenmerknummer van deze zaak is 079619252818. De beschikking is niet openbaar via de Informatiebalie, maar aan de aanvrager verzonden. Dit betekent dat de bezwaartermijn van zes weken start vanaf de verzenddatum van het besluit.

Vanaf 1 januari 2026 publiceert de gemeente Den Bosch geen bekendmakingen meer via de Omgevingsalert-app. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via overheid.nl om wekelijks een e-mail te ontvangen over besluiten in de buurt.