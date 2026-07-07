Den Bosch: vergunning aangevraagd voor hybride warmtepomp

Voor een woning aan de Berewoutstraat in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een hybride warmtepomp. Het gaat om adres Berewoutstraat 34.

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Een hybride warmtepomp combineert een traditionele cv-ketel met een elektrische warmtepomp. Dit systeem helpt woningen energiezuiniger te verwarmen en is beter voor het milieu.

De aanvraag is ingediend bij de gemeente Den Bosch. Pas na een besluit over deze vergunning kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Dit maakt deel uit van de normale procedure voor vergunningsaanvragen.

Vanaf januari 2026 gebruikt Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan informeert overheid.nl inwoners via een wekelijkse e-mail. Aanmelden voor deze service kan via de website van overheid.nl.