Verandadak gepland aan achtergevel woning in Rosmalen

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een verandadak aan een woning aan de Koningstraat. Het gaat om een dak aan de achtergevel.

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De aanvraag is ingediend voor het adres Koningstraat 9 in Rosmalen. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619551823.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. Dit kan pas zodra er een besluit over de vergunning is genomen.

Vanaf januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de Omgevingsalert-app voor bekendmakingen. Inwoners kunnen zich via overheid.nl aanmelden voor een wekelijkse berichtenservice over vergunningen en andere meldingen.