Omgevingsvergunning aangevraagd voor het rooien van een boom

Er is een vergunning aangevraagd voor het rooien van een boom aan de Pieter Vreedestraat 2 in Den Bosch. Het gaat om een aanvraag die nog in behandeling is.

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De aanvraag betreft het verwijderen van een boom op het adres Pieter Vreedestraat 2, 5212 RL Den Bosch. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619547632.

De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de vergunning. Pas na een beslissing is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de plannen.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Bekendmakingen worden voortaan via overheid.nl gedeeld. Inwoners van 25 jaar en ouder ontvangen wekelijks een e-mail met informatie, mits hun mailadres bij overheid.nl bekend is.