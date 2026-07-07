Beslistermijn omgevingsvergunning basisschool in Asten verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een uitbreiding van basisschool het Talent aan de Asterstraat met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 12 mei 2026 is ingediend. De vergunning betreft technische bouwactiviteiten en het aanpassen van het omgevingsplan.

De verlenging van de termijn is puur informatief en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het verzoek heeft het zaaknummer Z-2026-008664 en het DSO-verzoeknummer 2026051202047.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het is belangrijk om bij gebruik van e-mail het zaaknummer te vermelden in de onderwerpregel.