Asbest wordt verwijderd uit zes woningen in Ommel

De gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor het saneren van asbest uit zes woningen aan de Jan van Havenstraat in Ommel.

Gevonden voor jou

Zes woningen aan de Jan van Havenstraat in Ommel worden binnenkort gesaneerd. De panelen die als puivulling zijn gebruikt, bevatten asbest en worden verwijderd. De melding hiervoor is op 2 juli geaccepteerd door de gemeente Asten.

Het verwijderen van asbest is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van de omgeving. De sloopmelding geeft aan dat het proces zorgvuldig zal worden uitgevoerd, maar er is geen formele mogelijkheid om bezwaar te maken of stukken in te zien. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het gemeentehuis.