Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten bij Asten aangevraagd

Bij een glastuinbouwbedrijf in Asten is een vergunning aangevraagd voor tijdelijke huisvesting van zestig arbeidsmigranten.

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De gemeente Asten heeft een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een logiesfunctie voor short-stay arbeidsmigranten op Kleine Heitrak 8a. Het gaat om zestig personen die tijdelijk gehuisvest worden bij een glastuinbouwbedrijf.

De aanvraag is ingediend op 26 juni 2026. Het betreft hier alleen een melding van ontvangst van de aanvraag. Er kan nog niet gereageerd worden op de aanvraag of bezwaar worden gemaakt. Meer informatie volgt bij een eventuele verdere bekendmaking of terinzagelegging.