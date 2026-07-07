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Varkenshouderij in Heusden wil luchtwasser plaatsen

Vandaag om 14:04

Een varkenshouderij aan de Kemphaanweg in Heusden heeft een vergunning aangevraagd om een luchtwasser te plaatsen. Het verzoek werd ingediend op 23 juni.

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De aanvraag is gedaan bij de gemeente Asten. Het gaat om een installatie die de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak, moet verminderen. De aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet.

Het DSO-verzoeknummer voor deze aanvraag is 2026062301937 en het zaaknummer is Z-2026-010764. De gemeente neemt binnenkort een besluit over de vergunning.

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