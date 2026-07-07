Gemeente Asten verlengt beslistermijn vergunning arbeidsmigranten

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het huisvesten van tien arbeidsmigranten aan Hazeldonk 13.

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De verlenging van de beslistermijn betreft een vergunningaanvraag met kenmerk 2026052600665. De wettelijke termijn is met zes weken uitgesteld en loopt nu tot 21 juli 2026.

De aanvraag heeft betrekking op het gebruik van een woning aan Hazeldonk 13 in Asten voor het huisvesten van tien arbeidsmigranten. Het is mogelijk om meer informatie over deze locatie in te zien via de kaart op de gemeentelijke website.