Beslistermijn omgevingsvergunning Gevlochtsebaan in Heusden verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning bij een bedrijfswoning aan de Gevlochtsebaan 20 in Heusden met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw bij de bedrijfswoning. De aanvraag is ingediend op 5 mei 2026 en heeft het DSO-verzoeknummer 2026050500920. De verlenging van de termijn is een formele stap en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.

De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-008299. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail. Het zaaknummer dient dan vermeld te worden in de onderwerpregel.