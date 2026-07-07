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Vergunning aangevraagd voor overkapping pergola in Made

Vandaag om 14:07

Op Gaymansplantsoen 5 in Made is een vergunning aangevraagd voor het overkappen van de pergola aan de voorzijde van de woning.

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De aanvraag is op 6 juni 2026 ontvangen door de gemeente en geregistreerd onder zaaknummer 2026-1029. Het gaat om een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk. De gemeente heeft nu acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn.

Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin de documenten met informatie over de vergunning beschikbaar worden gesteld. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.

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