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Vergunning voor collecte Sinterklaas intocht Terheijden verleend
Vandaag om 14:07
De gemeente Drimmelen heeft Stichting Sinterklaas Terheijden toestemming gegeven om van 12 tot en met 18 oktober 2026 in Terheijden geld in te zamelen voor hun activiteiten.
Op 23 juni 2026 heeft Stichting Sinterklaas Terheijden een vergunning ontvangen met zaaknummer 2026-1079. Dit stelt hen in staat om geld op te halen in Terheijden gedurende zes dagen in oktober. De opbrengst is bedoeld voor de organisatie van de Sinterklaasactiviteiten.
De inzameling vindt plaats in de week voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen.
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