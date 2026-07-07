Vergunning verleend voor 'Traaie Ten Top' op Kleine Schans in Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor het evenement 'Traaie Ten Top' op de Kleine Schans in Terheijden. Het evenement vindt plaats van 1 tot en met 5 juli 2026 en bevat onder meer feestavonden, een Ladies Night en een Beach volleybaltoernooi.

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Het evenement 'Traaie Ten Top' op de Kleine Schans in Terheijden heeft opnieuw toestemming gekregen van de gemeente Drimmelen. De vergunning dekt vier activiteiten: een Ladies Night op woensdag 1 juli van zeven uur ’s avonds tot middernacht, feestavonden op vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts, en een Beach volleybaltoernooi op zondag 5 juli van twaalf uur tot zeven uur ’s avonds.

Daarnaast is er ontheffing verleend voor geluidsregels. Dit geldt onder andere voor de Ladies Night tot half twaalf ’s avonds en het Beach volleybaltoernooi vanaf half twee zondagmiddag. Het evenement is hiermee volledig afgestemd op de vergunningseisen.