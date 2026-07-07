Vergunning verleend voor woningbouwproject in Hoeven

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor het kappen van twee eiken aan de Bovendonksestraat in Hoeven. De bomen worden verwijderd voor het woningbouwproject Bosvenne.

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De verleende vergunning betreft het kappen van twee eiken tegenover de Pinksterbloemlaan in Hoeven. Dit is nodig om ruimte te maken voor het project Bosvenne, een nieuw woningbouwplan. De vergunning is op 19 juni 2026 verzonden.

De vergunning treedt vier weken na bekendmaking in werking, tenzij er binnen die termijn bezwaar wordt gemaakt. Het is mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank in Breda, waardoor de vergunning tijdelijk niet van kracht wordt. Voor dit verzoek zijn griffierechten vereist.