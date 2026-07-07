Omgevingsvergunning aangevraagd voor portocabin in Oudenbosch

In Oudenbosch is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een portocabin aan de Ambachtenstraat. De aanvraag is op 23 juni 2026 ontvangen door de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 1429235. De vergunning heeft betrekking op een tijdelijke plaatsing van een portocabin aan de Ambachtenstraat.

De gemeente Halderberge benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Bezwaar maken of beroep indienen is pas mogelijk nadat er een beslissing is genomen over de aanvraag.