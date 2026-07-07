Aanvraag voor tijdelijke tandartspraktijk in Oudenbosch ingetrokken

De vergunningaanvraag voor een tijdelijke tandartspraktijk aan de Nijverheidsweg 2b in Oudenbosch is ingetrokken. Dit meldt de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof het plaatsen van een tijdelijke huisvesting voor een tandartspraktijk. Het ging om zaaknummer 1236903 en was eerder ingediend bij burgemeester en wethouders van Halderberge.

Omdat de aanvraag nu is ingetrokken, is deze niet meer beschikbaar om in te zien. Er kan ook geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze ingetrokken aanvraag.