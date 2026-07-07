Carwash in Boxtel breidt uit met autowasstraat en extra wasboxen

De gemeente Boxtel heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een carwash aan de Industrieweg. Het project omvat een nieuwe autowasstraat en drie extra wasboxen.

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De vergunning is op 3 juli 2026 definitief gemaakt door de gemeente. Het gaat om een verbouwing en uitbreiding aan de rechterzijgevel van het pand op Industrieweg 2. Hiermee wordt de carwash voorzien van een moderne autowasstraat en drie extra wasboxen.

De aanvraag is beoordeeld volgens de standaard procedure voor bouw- en omgevingsplanactiviteiten. Hiermee kan de eigenaar van de carwash de uitbreidingswerkzaamheden starten.