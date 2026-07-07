Uitbreiding bedrijfspand BWT weegtechniek in Boxtel aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van het bedrijfspand van BWT weegtechniek aan Havervelden 8 in Boxtel. Het gaat om een technische bouwactiviteit.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 2 juli 2026 ingediend. Het betreft een uitbreiding van het bestaande pand van BWT weegtechniek. Het bedrijf is gevestigd aan Havervelden 8 in Boxtel.

Wie de plannen wil inzien, kan contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 073-553 11 11 of per e-mail: [email protected].

In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.