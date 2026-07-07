Vergunning aangevraagd voor samenvoegen winkelpanden in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd om twee winkelpanden aan de Geysendorfferstraat in Helmond samen te voegen en te verbouwen. De aanvraag werd op 26 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om de panden op huisnummers 5 en 7. De plannen zijn nog in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders en liggen niet ter inzage. Eventuele vervolgstappen, zoals het indienen van bezwaren, kunnen pas plaatsvinden nadat er een besluit is genomen.

De gemeente Helmond maakt verleende vergunningen bekend via officiële publicaties. Voor andere aanvragen, zoals kapvergunningen, is informatie beschikbaar op de website van de gemeente.