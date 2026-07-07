Helmond geeft toestemming voor bijgebouw aan Griftstraat

De gemeente Helmond heeft op 24 juni toestemming gegeven voor het plaatsen van een bijgebouw aan de Griftstraat 76. Het besluit is genomen na een officiële aanvraagprocedure.

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Het bijgebouw wordt geplaatst op een locatie in Helmond waarvoor een vergunning is verleend. Het besluit is op 24 juni verzonden en maakt deel uit van een standaard procedure voor bouwprojecten.

Belanghebbenden hebben zes weken vanaf de verzenddatum om bezwaar te maken tegen het besluit. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal via de website van de gemeente Helmond.