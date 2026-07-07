Helmond: kantoor op Markt 52 krijgt appartement

Op Markt 52 in Helmond is een vergunning aangevraagd om een kantoor te splitsen in een kantoor en een appartement. De aanvraag is ingediend op 23 juni.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het aanpassen van het pand op Markt 52. Het plan is om een deel van het kantoor om te vormen tot een woning. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 079453106618.

De plannen liggen niet ter inzage, en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college een besluit heeft genomen. Verleende vergunningen worden later bekendgemaakt.