Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor Acropolis in Megen

De burgemeester van Megen heeft een aanvraag ontvangen voor ontheffing van de Zondagswet. Het gaat om een zomerse activiteit bij Acropolis. Het is nog niet bekend of de aanvraag wordt goedgekeurd.

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De aanvraag voor de ontheffing van de Zondagswet is ingediend op 1 juli 2026. Het betreft een zomerse doedag die gepland is in en rondom Acropolis in Megen. De burgemeester moet nog beslissen of de activiteit op zondag mag plaatsvinden.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Wie de officiële stukken wil inzien, kan een afspraak maken via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.