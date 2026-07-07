Omgevingsvergunning aangevraagd voor in- en uitrit Kanaalstraat

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het aanleggen van een in- en uitrit bij Kanaalstraat 18. Het is nog niet zeker of de aanvraag wordt goedgekeurd.

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De aanvraag heeft betrekking op een afsplitsing van het pand aan Kanaalstraat 18. Op 1 juli 2026 is deze ingediend bij de gemeente, met kenmerk CLZ-00024786.

Het is op dit moment nog onduidelijk of de vergunning verleend zal worden. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.