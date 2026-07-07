Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor evenement in Oss

Voor een jeugdviswedstrijd in Oss is een ontheffing van de Zondagswet aangevraagd. Het evenement staat gepland op zondag 5 juli bij Vijver de Klimspin.

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De gemeente Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een jeugdviswedstrijd op zondag 5 juli 2026. Het evenement, genaamd ‘Vaste stok jeugd’, vindt plaats bij Vijver de Klimspin, gelegen aan Inlaat 4 in Oss. De wedstrijd duurt van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags.

De aanvraag is ingediend op 1 juli 2026 en heeft kenmerk CLZ-00024726. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit, mits de aanvraag volledig is. Dit besluit wordt vervolgens gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Voor vragen of om de stukken in te zien, kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0412. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.