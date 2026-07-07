Alcoholontheffing aangevraagd voor kermis in Peperstraat Oss

Voor de kermis in de Peperstraat in Oss is een alcoholontheffing aangevraagd. Het gaat om een aanvraag op 7 mei 2026 onder artikel 35 van de Alcoholwet.

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De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke ontheffing op het alcoholverbod tijdens de kermis in de Peperstraat. Deze ontheffing valt onder artikel 35 van de Alcoholwet, dat evenementen toestaat om alcohol te schenken buiten de reguliere vergunningen.

Het is nog niet zeker of de ontheffing wordt verleend. De stukken zijn te bekijken op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Afspraak maken kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.