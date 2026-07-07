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Vergunning aangevraagd voor overkapping in Oss

Vandaag om 14:07

Op Singel 1940-1945 in Oss is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een overkapping. De aanvraag is ontvangen op 1 juli.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders hebben vorige week een vergunningaanvraag ontvangen voor het bouwen van een overkapping op het adres Singel 1940-1945, nummer 300 in Oss. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00024720. Voor wie de documenten wil inzien, is het mogelijk om op afspraak langs te komen bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag, tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.

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