Vergunningsaanvraag voor opening CDG Custom Design in Oss

Voor een evenement op 26 juli in Oss is een vergunning aangevraagd. Het gaat om de opening van CDG Custom Design aan de Dommelstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Oss heeft op 1 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft de opening van CDG Custom Design aan Dommelstraat 66. Het evenement staat gepland voor zondag 26 juli 2026.

De gemeente controleert nu of de aanvraag volledig is ingediend. Binnen acht weken wordt een besluit genomen. Dit besluit wordt daarna gepubliceerd in het gemeenteblad, waar bewoners de informatie kunnen bekijken.