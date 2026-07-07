Vergunningsaanvraag voor Van Tienhovenstraat in behandeling

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor verlenging van een vergunning aan de Van Tienhovenstraat.

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De aanvraag voor verlenging van vergunning ZKN 723478 is op 2 juli 2026 ingediend door burgemeester en wethouders. Het gaat om een locatie aan de Van Tienhovenstraat bij Troelstrastraat 13. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

De stukken zijn in te zien na het maken van een afspraak bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan telefonisch via 14 0412 op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.