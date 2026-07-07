Loggia dichtzetten aangevraagd in Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer is een aanvraag gedaan om een loggia dicht te zetten. Het gaat om een bouwactiviteit op Zandheuvel 24, ingediend op 23 juni.

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Op Zandheuvel 24 in Raamsdonksveer wil iemand een loggia laten dichtmaken. De gemeente heeft de aanvraag op 23 juni geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000568. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling worden uitgesteld. De termijn mag één keer met zes weken worden verlengd.