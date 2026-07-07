Warmtepompaanvraag voor aanbouw in Geertruidenberg

Er is een aanvraag ingediend om een warmtepomp te plaatsen bij een aanbouw aan de Pinksterbloemstraat 40 in Geertruidenberg. De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

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Op 22 juni 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een warmtepomp op een aanbouw. Het gaat om het adres Pinksterbloemstraat 40, 4931 EW. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000557.

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De gemeente zal hierover binnen acht weken een besluit nemen, tenzij aanvullende gegevens nodig zijn. In dat geval kan de procedure worden verlengd of opgeschort.