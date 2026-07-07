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Vergunning voor lichtreclame in Raamsdonksveer verleend
Vandaag om 14:08
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor lichtreclame aan de gevel van een bedrijfspand aan de Snoekweg in Raamsdonksveer.
Het besluit is op 23 juni 2026 genomen en betreft een aanvraag voor het plaatsen van lichtreclame op locatie Snoekweg 4. De vergunning is verleend onder het omgevingsplan en valt onder een bouwactiviteit.
Wie meer wil weten over het besluit kan de stukken op verzoek inzien. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00000408.
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