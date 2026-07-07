Tijdelijke opslag van grond en tegels in Geertruidenberg aangevraagd

Op 21 juni is een aanvraag ingediend om grond en tegels tijdelijk op te slaan bij Buitenvest 31 in Geertruidenberg.

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De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk opslaan van grond en tegels op de locatie Buitenvest 31. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000555. Het gaat om het opslaan van roerende zaken, zoals tegels en grond.

Volgens de gebruikelijke procedure wordt de aanvraag beoordeeld en neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. De verwerking van de aanvraag is op 21 juni gestart.