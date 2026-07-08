Druk bij reparateur van spelcomputers door hitte: zo voorkom je dure schade

De tropische temperaturen zijn niet alleen zwaar voor mensen, maar ook voor spelcomputers. De Bredase reparateur Frank Wulmsen ziet de laatste weken opvallend veel oververhitte PlayStations binnenkomen. "Met deze hitte krijgen we makkelijk tien tot twaalf spelcomputers per week met koelingsproblemen."

Waar veel mensen tijdens de warme dagen binnen de ventilator of airco opzoeken om te gamen, krijgt de PlayStation het juist zwaar te verduren. Volgens Wulmsen, bedrijfsleider en monteur van een reparatiewinkel Smartphone & Zo, valt de toename dit jaar voor het eerst echt op. "Als de omgevingstemperatuur hoger is, kan een PlayStation zijn warmte veel moeilijker kwijt. Dan krijgen mensen foutmeldingen dat hij oververhit is of valt hij tijdens het gamen ineens uit", zegt de reparateur. Volgens hem komen vooral spelcomputers die enkele jaren oud zijn binnen waarvan de koeling door stof of slijtage minder goed werkt. "We halen ze helemaal uit elkaar, maken ze van binnen schoon en vervangen de zogeheten liquid metal. Dat is een vloeibaar metaal dat de warmte tussen de processor en het koelblok beter afvoert. Daarna lopen ze weer als nieuw."

"In een tv-meubel of kastje kan de spelcomputer zijn warmte gewoon niet kwijt."

Warm weer alleen is volgens Wulmsen niet de enige boosdoener. Veel gamers zetten hun PlayStation volgens hem op een verkeerde plek. "Je ziet heel vaak dat zo'n apparaat in een tv-meubel of kastje staat. Dan kan de spelcomputer zijn warmte gewoon niet kwijt."

Daarnaast is regelmatig onderhoud belangrijk. "Het zijn eigenlijk net stofzuigers. Ze zuigen veel stof naar binnen en dat gaat tussen de ventilatoren en koelribben zitten. Daardoor koelt hij steeds slechter."

Zo voorkom je dat je PlayStation oververhit raakt Zet de spelcomputer vrij neer. Plaats een PlayStation niet in een afgesloten tv-meubel of kastje, zodat de warme lucht goed weg kan.



Leg hem liever plat. Een PlayStation koelt volgens Wulmsen beter als hij horizontaal ligt dan wanneer hij rechtop staat. Houd hem stofvrij. Stof hoopt zich op tussen de ventilatoren en koelribben, waardoor de koeling steeds minder goed werkt. Negeer geen waarschuwingen. Krijg je een melding dat de PlayStation oververhit raakt of valt hij regelmatig uit? Blijf er dan niet mee doorspelen. Laat hem op tijd onderhouden. Net als een auto heeft ook een spelcomputer af en toe onderhoud nodig. Daarmee voorkom je dure schade aan de processor.

Een oververhitte spelcomputer blijft zichzelf in eerste instantie beschermen. "Hij geeft eerst een melding dat hij te warm wordt. Doe je daar niets mee, dan schakelt hij zichzelf uit." Hoewel vooral PlayStations met koelingsproblemen worden binnengebracht, zijn ze niet de enige spelcomputers die last kunnen krijgen van de hitte. Ook Xbox-consoles en Nintendo-systemen belanden volgens Wulmsen af en toe op de werkbank. "Die zien we ook wel, maar stukken minder. De PlayStation springt er echt uit als het om koelingsproblemen gaat." Wie dat blijft negeren, loopt volgens Wulmsen een groot risico. "De processor kan dan beschadigd raken en die is niet te vervangen. Dan kun je je hele PlayStation afschrijven."

"Een druppeltje op de verkeerde plek kan al kortsluiting veroorzaken."

Een onderhoudsbeurt kost volgens hem ongeveer zeventig euro. "Een nieuwe PlayStation kost al snel vijfhonderd tot vijfhonderdvijftig euro. Dan is onderhoud het geld meer dan waard." Zelf aan de slag met de koeling raadt hij af. "Liquid metal geleidt stroom. Eén klein druppeltje op de verkeerde plek kan al kortsluiting veroorzaken. Dan ben je veel verder van huis." Niet alleen spelcomputers hebben last van de hitte. Ook smartphones kunnen beschadigd raken als ze langdurig in de volle zon liggen. "Vooral oudere batterijen kunnen daar slecht tegen. Maar de grootste problemen zien we op dit moment toch echt bij de PlayStations."